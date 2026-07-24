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Политика

Военкор Коц рассказал о целях и смыслах сегодняшних ударов по Украине

Алексей Самохин
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В ночь на 24 июля ВСРФнанесли удары по трём ключевым узлам морской логистики ВСУ — портам Одесса, Измаил и Николаев. Об этом написал у себя в канале военкор Александр Коц.

По данным Минобороны РФ, в порту Одесса были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами на территории морского торгового порта. Именно этот нефтехабовый узел, по словам военкора, в последние месяцы обеспечивал топливом южную группировку ВСУ и одесскую систему ПВО.

По порту Измаил был нанесён удар сразу по нескольким объектам: портовой инфраструктуре, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, трём складам безэкипажных катеров, включая БЭК «Магура», а также ангару с техникой ВСУ. Отдельно военкор отметил поражение плавучего дока, предназначенного для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

По порту Николаев удар пришёлся на сухогруз с грузами военного назначения — поражение судна произошло непосредственно в момент его разгрузки. По словам Коца, работа по судам, находящимся под разгрузкой в этом порту, ведётся на систематической основе.

Комментируя тактическое значение ударов, военкор отметил, что после закрытия черноморского коридора порт Измаил стал основным дунайским шлюзом для поставок натовской военной номенклатуры на Украину, Одесса продолжает выполнять функцию топливного узла, а Николаев принимает грузы, не помещающиеся на дунайских причалах.

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