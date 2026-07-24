Беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. По его словам, в отражении атаки были задействованы средства противовоздушной обороны.

«Сегодня утром Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — написал глава города.

Как уточнил Беглов, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий.

Губернатор также сообщил, что для координации работы городских служб и взаимодействия с профильными ведомствами развернут оперативный штаб, который он возглавляет лично.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

В Ленинградской области в результате атаки беспилотников произошли пожары на двух объектах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, один из беспилотников попал в складской комплекс компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. После удара возникло возгорание. В результате происшествия пострадали три человека. Их госпитализировали, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Еще один беспилотник попал по территории птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Из-за удара произошло обрушение конструкций одного из складов предприятия. По данным губернатора, на этом объекте обошлось без пострадавших.