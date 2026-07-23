Кадр из видео Оперштаба Краснодарского края
Новости России

Эксперт объяснил, как атака ВСУ на склады Wildberries повлияет на цены и доставку

Алексей Самохин
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Удары по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске не должны привести к заметному росту цен на товары в ближайшее время. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

По словам эксперта, действующая ценовая политика маркетплейсов уже учитывает возможные логистические риски.

«В краткосрочной перспективе это никак не скажется на ценах. Логистические издержки уже заложены в финальную цену с запасом прочности», — отметил Виноградов.

Он считает, что прямые убытки от повреждения складов, вероятнее всего, покроют страховые компании, если соответствующие риски предусмотрены договорами страхования. При этом косвенные расходы, по мнению эксперта, могут быть частично переложены на продавцов. Для этого маркетплейс способен повысить тарифы на хранение и приемку товаров. Если такой сценарий реализуется, изменения могут произойти не раньше осени.

В результате покупатели могут столкнуться с незначительным увеличением стоимости некоторых товаров — ориентировочно на несколько процентов. По словам Владимира Виноградова, корректировка цен может происходить автоматически с помощью алгоритмов, учитывающих возросшие логистические риски на юге России.

Эксперт также не исключил увеличения сроков доставки, однако, по его оценке, задержки не будут критичными. Наибольшие неудобства могут испытать жители регионов, где пострадала логистическая инфраструктура. Там возможны временное закрытие отдельных пунктов выдачи заказов и более длительное ожидание уже оформленных покупок.

Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что в ночь на 22 июля атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. Ким отметила, что приоритетом остается безопасность людей. Она поблагодарила сотрудников за оперативную эвакуацию персонала и сообщила, что, по предварительным данным, в результате происшествий есть пострадавшие.

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