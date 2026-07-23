Фото: t.me/prokrzn
Общество

В Пронске УК отремонтировала канализацию после вмешательства прокуратуры

Алексей Самохин
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В Пронске после проверки прокуратуры управляющая компания провела ремонт общедомового имущества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Прокуратура Пронского района проверила исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Установлено, что в подвальном помещении одного из многоквартирных домов города Новомичуринска произошло разрушение канализационных труб, что привело к протеканию сточных вод и их скоплению.

По данному факту директору управляющей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры проведен ремонт поврежденных элементов системы водоотведения, осуществлены мероприятия по просушке подвального помещения.

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