В Пронске УК отремонтировала канализацию после вмешательства прокуратуры

В Пронске после проверки прокуратуры управляющая компания провела ремонт общедомового имущества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Прокуратура Пронского района проверила исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Установлено, что в подвальном помещении одного из многоквартирных домов города Новомичуринска произошло разрушение канализационных труб, что привело к протеканию сточных вод и их скоплению.
По данному факту директору управляющей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
После вмешательства прокуратуры проведен ремонт поврежденных элементов системы водоотведения, осуществлены мероприятия по просушке подвального помещения.