Происшествия

Пожар в многоэтажке на улице Бирюзова в Рязани унес жизнь человека

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области раскрыла подробности пожара, произошедшего днем 23 июля в Рязани.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:44. Горела квартира, расположенная на восьмом этаже многоквартирного жилого дома на улице Бирюзова. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации возгорания были задействованы 18 сотрудников МЧС и шесть единиц специальной техники.

Полностью потушить пожар удалось в 12:37.

Во время проведения спасательных работ сотрудники МЧС вывели из опасной зоны 15 человек.

По данным ведомства, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы. Обстоятельства случившегося и причина пожара устанавливаются.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В суде по делу рязанских журналистов озвучили новую аудиозапись переговоров
Следующая статья
В Пронске УК отремонтировала канализацию после вмешательства прокуратуры

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт назвал цель удара ВСУ по складу Wildberries в Краснодаре

ВСУ наносят удары по скаладам Wildberries, в том числе...
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Новости России

Корчевников рассказал, чем занимался ведущий «Монастырской кухни» до смерти

Ведущий программы «Монастырская кухни» Максим Сырников после начала СВО...
Новости России

Онколог рассказал о коварстве рака, которым болел актер Поднозов

Рак легкого, которым болел актер Дмитрий Поднозов, сложно диагностировать...
Политика

Дугин объяснил, почему началась СВО и когда она закончится

Поэтому война только начинается, а отката к довоенным условиям не произойдет никогда, — уверен Дугин. — Это - факт.
Темы
Общество

Сбер запустил обмен наличной валюты в банкоматах по России

Как сообщили в банке, сервис работает по принципу «наличные за наличные». Для проведения операции не требуется банковская карта — воспользоваться услугой может любой желающий.
Новости кино и ТВ

Shaman сжег свои знаменитые кожаные штаны в русской печи

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, решил кардинально изменить свой сценический образ.
Общество

В Пронске УК отремонтировала канализацию после вмешательства прокуратуры

По данному факту директору управляющей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Происшествия

В суде по делу рязанских журналистов озвучили новую аудиозапись переговоров

Согласно озвученным материалам, запись содержит разговор между бывшим руководителем регионального Фонда капитального ремонта Алексеем Роготовским, признанным потерпевшим, и Натальей Смольяниновой.
Происшествия

В Приокском загорелась квартира в многоэтажке 

Днём в четверг, 23 июля, в посёлке Приокский в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщает «Топор. Новости Рязани».
Транспорт и дороги

Павел Малков: Ремонт автодорог в Рязанской области по нацпроекту идет полным ходом

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства, которое он провел 22 июля, дал ряд дополнительных поручений, касающихся ремонта автодорог в муниципалитетах, контроля качества этих работ, сроков их выполнения, претензионной деятельности.
Новости кино и ТВ

Завершены съемки новой экранизации повести «Курьер» с Денисом Косиковым 

Выход фильма будет приурочен к 40-летию оригинальной картины, которое отмечается в 2027 году.
Новости кино и ТВ

Агата Дранга вернулась к роли ведьмы в продолжении сериала «Химкинские ведьмы»

Канал СТС и компания PICK UP FILM запустили продолжение комедийного хита «Химкинские ведьмы» (16+) с Агатой Дрангой, Анной Банщиковой и Валерией Астаповой в главных ролях.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье