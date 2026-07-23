Пожар в многоэтажке на улице Бирюзова в Рязани унес жизнь человека

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области раскрыла подробности пожара, произошедшего днем 23 июля в Рязани.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:44. Горела квартира, расположенная на восьмом этаже многоквартирного жилого дома на улице Бирюзова. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации возгорания были задействованы 18 сотрудников МЧС и шесть единиц специальной техники.

Полностью потушить пожар удалось в 12:37.

Во время проведения спасательных работ сотрудники МЧС вывели из опасной зоны 15 человек.

По данным ведомства, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы. Обстоятельства случившегося и причина пожара устанавливаются.