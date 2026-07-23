Рязаньстат: 10,4% занятого населения Рязанской области работают в сфере торговли

10,4% занятого населения Рязанской области работают в сфере торговли. Об этом сообщили в Рязаньстате. Доля оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, составляет 14,4% в валовом региональном продукте.

В 2025 году оборот розничной торговли Рязанской области в сопоставимых ценах увеличился на 6,2% по сравнению с годом ранее до 404,3 млрд рублей.

В общей структуре оборота розничной торговли преобладают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, на долю которых приходится 50,4%. Доля непродовольственных товаров – 49,6%.

В Рязанской области работает 16,5 тыс. объектов розничной торговли, включая магазины, палатки, аптеки, 5 постоянно действующих розничных рынков, 113 ярмарок. При этом доля рынков и ярмарок в общем объеме оборота розничной торговли составляет 1,2%.