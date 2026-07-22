Корчевников рассказал, чем занимался ведущий «Монастырской кухни» до смерти

Ведущий программы «Монастырская кухни» Максим Сырников после начала СВО по собственной инициативе отправился к российским военным, где готовил для них блюда русской кухни, рассказал гендиректор и продюсер «Спаса» Борис Корчевников в «Максе».

В среду телеканал сообщил, что Сырников умер в возрасте 60 лет. Известно, что некоторое время он находился в больнице, но затем покинул медучреждение. Конкретная причина смерти неизвестна.

«Максим позвонил и попросился на фронт покормить солдат. Он отдал им то, что умел лучше всего, и мало кто так, как он, умел. Он кормил их настоящей русской кухней», — пояснил Корчевников.

Кроме того, Сырников неоднократно отправлял в подразделения армейские котелки для полевых кухонь.

Гендиректор «Спаса» подчеркнул, что телеведущий с особой любовью делился знаниями о русской кухне и истории, а его программы охватывали не только кулинарные темы, но и культурные аспекты, духовные ценности и традиции России.

Сырников родился в 1965 году Петербурге. После окончания Института культуры и искусств он вел кулинарные колонки в разных изданиях. Повар написал множество книг, посвященных традиционной кухне. В последние годы зрители знали его как постоянного ведущего программы «Монастырская кухня», выходящей на телеканале «Спас».