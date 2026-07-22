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Новости России

Звезда «Дома-2» Комиссарова потеряла бизнес из-за атаки на Wildberries

Никита Рязанцев
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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Комиссарова рассказала «КП», что лишилась бизнеса из-за атаки ВСУ на склад Wildberries в Краснодаре.

Основательница компании Татьяна Ким ранее заявила, что в ночь на 22 июля под удар попали логистические центры в столице Кубани и Невинномысске. По ее словам, персонал оттуда оперативно эвакуировали.

Собеседница издания отметила, что продавала детскую одежду, оформив для этого крупный кредит.

«Основная часть моего товара, которая хранилась на краснодарском складе Wildberries, сгорела. Общая стоимость утраченного товара составляет 20 миллионов рублей», — пояснила Комиссарова.

Виктория добавила, что потеряла работу и осталась без денег. У нее накопились большие долги перед налоговой, которые она должна погасить до 28 июля. Она старается спасти то, что осталось от ее бизнеса, и просит людей помочь ей покупкой уцелевшей продукции.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что при массированной атаке на Краснодарский край погиб один человек, еще десять пострадали.

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