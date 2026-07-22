Фото: СК России по Рязанской области
Происшествия

Пропавшую в Подмосковье девочку-подростка нашли в 150 км от дома

Валерия Мединская
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Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку-подростка нашли живой. Она находилась в 150 км от дома, в городе Старая Купавна, пишет РИА Новости со ссылкой на СК.

В ближайшее время девушку доставят к следователю. По факту исчезновения ребёнка завели уголовное дело. Сотрудникам СК предстоит выяснить, почему ребёнок исчез и как оказался в 150 км от дома.

Напомним, девочка бесследно исчезла 19 июля в городе Пущино. Ориентировка на пропавшего ребёнка в том числе дошла и до Рязанской области. Местные волонтёры просили рязанцев быть бдительными и в случае обнаружения девочки звонить в экстренные службы.

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