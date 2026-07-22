История, медицина, молодёжь и житейские советы: 7инфо благодарит партнёров наших проектов

Рязанское сетевое издание 7инфо – это не только новости. Важное место в работе нашей команды занимает проектная деятельность. Мы разрабатываем и реализуем социально-культурные, патриотические, образовательные проекты, в которых центральное место занимает человек. Человек и его достижения, подвиги и благие дела, а ещё гордость за успехи славных потомков, историческая память, благополучие и поддержка наших земляков.

В 2025 году на платформе издания 7инфо было реализовано несколько значимых проектов. Конечно, ничего бы не получилось без тех, кто помогал нам. Мы безмерно благодарны экспертам, которые присоединились к работе. Благодаря их глубокой проработке тем и трепетному отношению к делу материалы наших журналистов получились не просто интересными, но и полезными. С ними знакомились школьники и студенты, их с удовольствием читали взрослые и делились ими друг с другом.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое наша страна отмечала в 2025 году, мы подготовили большой онлайн-проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс». Проект посвящён личности и подвигу Героя Советского Союза, одного из участников и организаторов легендарного молодёжного подпольного движения «Молодая гвардия», уроженца Рязанской земли. Помощь в реализации проекта нам оказали наши коллеги из Ольховской средней школы и музея «Молодая гвардия» в Краснодоне. Выражаем благодарность за участие в нашем онлайн-проекте начальнику управления образования Шацкого района Любови Николаевне Киселёвой и директору музея «Молодая гвардия» Николаенко Наталье Ивановне.

Онлайн-проект доступен по ссылке на нашем сайте.

Ещё одна важная дата для нашей страны и региона пришлась на 2025 год. Мы отметили 130-летие со дня рождения великого поэта, уроженца рязанской земли Сергея Есенина. В юбилейный год совместно с Музеем-заповедником имени С. А. Есенина сетевое издание 7инфо реализовало два проекта – «Есенин. За пределами известного» и «Хранители есенинского света». В рубрике «За пределами известного» мы рассказали малоизвестные факты из жизни поэта. А в «Хранителях есенинского света» показали людей, благодаря которым появился музей-заповедник. Героями наших материалов стали легендарный первый директор Владимир Астахов, ведущий научный сотрудник музея, ещё одна константиновская легенда, Константин Воронцов. С нынешним директором музея-заповедника Вячеславом Журавлёвым поговорили о планах по развитию этого уникального места. Выражаем благодарность Вячеславу Геннадьевичу за возможностью поработать вместе над материалами, приуроченными к юбилею нашего великого земляка.

Мы много пишем о здоровом образе жизни, о том, что необходимо делать, чтобы быть в тонусе и бодром духе. В 2025 и в 2026 годах вместе с врачом-урологом, заведующим операционным отделением рязанской БСМП Алексеем Егоровым мы выпустили цикл статей о профилактике урологических заболеваний. К сожалению, об урологических болезнях в обществе не принято говорить открыто. Люди часто стесняются своих проблем и тянут с визитом к доктору. А это тысячи мужчин и женщин. Благодарим Алексея Александровича за то, что доступно, простыми словами ответил на вопросы наших журналистов. Надеемся, что наши материалы стали напоминанием для рязанцев о том, что самое ценное и хрупкое – это здоровье. И что не нужно бояться идти к врачу!

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Ещё один наш значимых проект 2025 года – «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». Наши журналисты пообщались с теми, кто профессионально занимается наукой, работает в вузах, строит карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. Поддержку 7инфо в реализации проекта оказал Совет молодых учёных и специалистов Рязанской области. Благодарим председателя Совета Юлию Владимировну Абаленихину за поиск героев и помощь в популяризации историй успеха наших земляков.

Уже много лет подряд сетевое издание 7инфо реализует духовно-просветительских проект «Батюшка подскажет» совместно с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игуменом Лукой (Степановым). Батюшка отвечает на житейские вопросы и раскрывает глубокий смысл православных традиции. За время реализации проекта нам удалось записать более 60 просветительских роликов. Спасибо игумену Луке за многолетнее сотрудничество и просвещение читателей нашего издания. Архив ответов батюшки доступен в наших социальных сетях.