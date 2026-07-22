Изображение от snowing на Freepik
Общество

История, медицина, молодёжь и житейские советы: 7инфо благодарит партнёров наших проектов

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанское сетевое издание 7инфо – это не только новости. Важное место в работе нашей команды занимает проектная деятельность. Мы разрабатываем и реализуем социально-культурные, патриотические, образовательные проекты, в которых центральное место занимает человек. Человек и его достижения, подвиги и благие дела, а ещё гордость за успехи славных потомков, историческая память, благополучие и поддержка наших земляков.

В 2025 году на платформе издания 7инфо было реализовано несколько значимых проектов. Конечно, ничего бы не получилось без тех, кто помогал нам. Мы безмерно благодарны экспертам, которые присоединились к работе. Благодаря их глубокой проработке тем и трепетному отношению к делу материалы наших журналистов получились не просто интересными, но и полезными. С ними знакомились школьники и студенты, их с удовольствием читали взрослые и делились ими друг с другом.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое наша страна отмечала в 2025 году, мы подготовили большой онлайн-проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс». Проект посвящён личности и подвигу Героя Советского Союза, одного из участников и организаторов легендарного молодёжного подпольного движения «Молодая гвардия», уроженца Рязанской земли. Помощь в реализации проекта нам оказали наши коллеги из Ольховской средней школы и музея «Молодая гвардия» в Краснодоне. Выражаем благодарность за участие в нашем онлайн-проекте начальнику управления образования Шацкого района Любови Николаевне Киселёвой и директору музея «Молодая гвардия» Николаенко Наталье Ивановне.

Онлайн-проект доступен по ссылке на нашем сайте.

Ещё одна важная дата для нашей страны и региона пришлась на 2025 год. Мы отметили 130-летие со дня рождения великого поэта, уроженца рязанской земли Сергея Есенина. В юбилейный год совместно с Музеем-заповедником имени С. А. Есенина сетевое издание 7инфо реализовало два проекта – «Есенин. За пределами известного» и «Хранители есенинского света». В рубрике «За пределами известного» мы рассказали малоизвестные факты из жизни поэта. А в «Хранителях есенинского света» показали людей, благодаря которым появился музей-заповедник. Героями наших материалов стали легендарный первый директор Владимир Астахов, ведущий научный сотрудник музея, ещё одна константиновская легенда, Константин Воронцов. С нынешним директором музея-заповедника Вячеславом Журавлёвым поговорили о планах по развитию этого уникального места. Выражаем благодарность Вячеславу Геннадьевичу за возможностью поработать вместе над материалами, приуроченными к юбилею нашего великого земляка.

Мы много пишем о здоровом образе жизни, о том, что необходимо делать, чтобы быть в тонусе и бодром духе. В 2025 и в 2026 годах вместе с врачом-урологом, заведующим операционным отделением рязанской БСМП Алексеем Егоровым мы выпустили цикл статей о профилактике урологических заболеваний. К сожалению, об урологических болезнях в обществе не принято говорить открыто. Люди часто стесняются своих проблем и тянут с визитом к доктору. А это тысячи мужчин и женщин. Благодарим Алексея Александровича за то, что доступно, простыми словами ответил на вопросы наших журналистов. Надеемся, что наши материалы стали напоминанием для рязанцев о том, что самое ценное и хрупкое – это здоровье. И что не нужно бояться идти к врачу!

Материалы Алексея Егорова: Рязанский врач Алексей Егоров предупредил о «тихом убийце» мужчин. Многие годами не знают о проблеме

Уролог Егоров: Замерзли ноги — ждите проблем с мочевыделительной системой

Уролог Егоров: В группе риска мужчины старше 40 лет, у них происходит серьёзная гормональная перестройка

Ещё один наш значимых проект 2025 года – «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». Наши журналисты пообщались  с теми, кто профессионально занимается наукой, работает в вузах, строит карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. Поддержку 7инфо в реализации проекта оказал Совет молодых учёных и специалистов Рязанской области. Благодарим председателя Совета Юлию Владимировну Абаленихину за поиск героев и помощь в популяризации историй успеха наших земляков.

Уже много лет подряд сетевое издание 7инфо реализует духовно-просветительских проект «Батюшка подскажет» совместно с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игуменом Лукой (Степановым). Батюшка отвечает на житейские вопросы и раскрывает глубокий смысл православных традиции. За время реализации проекта нам удалось записать более 60 просветительских роликов. Спасибо игумену Луке за многолетнее сотрудничество и просвещение читателей нашего издания. Архив ответов батюшки доступен в наших социальных сетях.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Телеканал ТНТ покажет сериал «Коп-звезда» с Панфиловым и Красовской
Следующая статья
Павел Малков: Спорткомплекс «Локомотив» в Рязани устранил замечания «Народного контроля»

Популярные материалы

Политика

Военкор Коц: Спасибо Мадьяру за то, что мы наконец начали

Военкор Александр Коц проанализировал ситуацию с экспортом с Украины и то, как на неё влияют удары ВС РФ.
Новости России

Онколог рассказал о коварстве рака, которым болел актер Поднозов

Рак легкого, которым болел актер Дмитрий Поднозов, сложно диагностировать...
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Политика

Дугин объяснил, почему началась СВО и когда она закончится

Поэтому война только начинается, а отката к довоенным условиям не произойдет никогда, — уверен Дугин. — Это - факт.
Интересное

Жириновский «вскрыл» тайный план Запада: всем стало не до смеха от его пророчества

Что говорил Жириновский о предательстве Запада и почему его слова актуальны сегодня? Кто стал инструментом в руках циников.
Темы
Интересное

«Много будет жертв». Стало реальностью печальное предупреждение Матроны, мы на пороге важнейшего выбора

Её слова о 2026 годе — не просто пророчество. Что она говорила о выборе между крестом и хлебом, и почему это актуально сейчас?
Общество

Исчезнувшую 19 июля девочку-подростка из Подмосковья разыскивают в Рязани

13-летняя Василиса Автайкина пропала в подмосковном Пущино.
Транспорт и дороги

Электричка «Рязань – Москва» задержалась в пути из-за гибели человека

Рязанская электричка, которая следовала до Москвы, 21 июля задержалась...
Транспорт и дороги

Глава администрации Ясинский рассказал о ремонте дорог в Рязани

Работы на объектах ведутся ежедневно.
Погода

Мощный дождь, который затопил Рязань, может повториться

Жёлтый уровень погодной опасности будет действовать до утра 22 июля.
Общество

После ливня Рязань встала в семибалльных пробках

Движение затруднено во всех районах города, особенно на Московском шоссе.
Общество

Рязанская опергруппа назвала размер штрафов за съёмку и публикацию атак ВСУ

С тех, кто выкладывает в сеть фото и видео украинских атак, могут взыскать до 1 млн рублей.
Общество

Павел Малков рассказал о «маршруте» сопровождения семей в Рязанской области

Губернатор Рязанской области выступил на форуме «Родина – это люди. Здоровая семья».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье