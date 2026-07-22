Павел Малков: Спорткомплекс «Локомотив» в Рязани устранил замечания «Народного контроля»

Спорткомплекс «Локомотив» в Рязани устранил недостатки, выявленные в ходе проверки проекта «Народный контроль». Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, месяц назад активисты партии «Единая Россия» обнаружили на объекте ряд проблем. За прошедшее время большая часть из них была устранена.

На территории спорткомплекса освободили парковку для посетителей, отремонтировали пандус, обновили трибуны и скамейки, прочистили ливневую канализацию, убрали сухие деревья и мусор, скосили траву, а также привели в порядок беговые дорожки и футбольное поле.

Изменения коснулись и внутренних помещений. В здании отремонтировали раздевалки, душевые и санитарные комнаты, установили кулер с питьевой водой. Для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали специализированный санузел и организовали регулярные спортивные занятия.

Во время повторной проверки представители «Народного контроля» пообщались с посетителями комплекса. По словам губернатора, жители отметили, что условия для занятий спортом стали заметно лучше. Теперь пользоваться беговыми дорожками и уличными тренажерами можно ежедневно до 22:30.

По итогам инспекции спорткомплекс получил знак «ПровЕРено», который подтверждает устранение выявленных нарушений.