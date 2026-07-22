Рязанские врачи спасли женщину с лихорадкой Денге

Врачи Рязанской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко спасли женщину, заразившуюся лихорадкой Денге во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По информации больницы, во время экскурсии туристку покусали комары. Уже через два дня у нее появились первые симптомы заболевания: сильная ломота в теле и температура поднялась до 40 градусов. Несмотря на прием жаропонижающих препаратов, самочувствие продолжало ухудшаться. После возвращения в Россию женщина вызвала скорую помощь, и ее экстренно госпитализировали в инфекционное отделение ОКБ имени Н.А. Семашко.

Врачи оперативно установили диагноз — лихорадка Денге. Пациентке провели необходимое обследование, назначили лечение и обеспечили круглосуточное наблюдение. Спустя неделю состояние женщины полностью нормализовалось, после чего ее выписали домой.

Заведующий инфекционным отделением Владимир Гришин напомнил, что лихорадка Денге — серьезное вирусное заболевание, требующее своевременной медицинской помощи.

«После возвращения из стран с тропическим климатом при появлении высокой температуры, выраженной слабости, сильной ломоты в теле или других симптомов важно как можно скорее обратиться к врачу и обязательно сообщить о недавней поездке. Это позволяет быстрее поставить диагноз и начать лечение», — отметил специалист.

Врачи также рекомендуют туристам заранее позаботиться о защите от укусов комаров. Для этого следует использовать репелленты, носить закрытую одежду и по возможности пользоваться москитными сетками, особенно во время поездок в страны с тропическим климатом.