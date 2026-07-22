Новости кино и ТВ

Стартовали съемки комедии «Отцовский клуб» от создателей франшизы «На деревню дедушке»

Алексей Самохин
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В Москве режиссер Владимир Котт приступил к съемкам лирической комедии «Отцовский клуб» (16+). В центре картины — несколько мужчин разного возраста, которые встречаются в роддоме в ожидании начала партнерских родов. В главных ролях Михаил Пореченков, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк, Юрий Насонов и Макар Хлебников. Продюсерами выступают Георгий Малков (Инфинити Контент) и Ясмина Бен Аммар (телеканал “Россия”). 

Дима (Юрий Насонов) готовится к рождению первенца и уверен, что предусмотрел всё. Но в самый важный день его жизни события одно за другим выходят из-под контроля: роды начинаются раньше срока, а незадолго до этого внезапно объявляется его родной отец, исчезнувший больше двадцати лет назад.

В роддоме Дима оказывается в комнате ожидания вместе с четырьмя совершенно разными мужчинами. Андрей (Сергей Бурунов) спустя тридцать лет получает второй шанс стать отцом, но боится повторить прежние ошибки. Молодому диджею Арсению (Макар Хлебников) предстоит принять не только собственного ребёнка, но и сына любимой женщины. Вспыльчивый строитель Гена (Виктор Хориняк) вместе с женой много лет пытался стать родителем, а Михалыч (Михаил Пореченков) решился на рождение ребёнка в зрелом возрасте. 

За несколько часов случайные знакомые успевают поспорить, повздорить, поделиться личными страхами и создать собственный «Отцовский клуб».

Продюсер картины Георгий Малков в 2012 году снял фильм «Мамы», ставший любимым для нескольких поколений зрителей, где сыграли почти все звезды российского кино того времени. «Отцовский клуб» не уступает по звездности актерского состава. К команде «отцов» также присоединились: Елена Яковлева, Павел Ворожцов, Елена Валюшкина, Денис Власенко, Таисия Вилкова, Дарья Верещагина, Олег Каменщиков, Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Мария Пореченкова, Софья Аржаных и другие.

«Отцовский клуб» продолжает линию фильмов о семейных ценностях, заложенных ранее творческой командой в франшизах «Непослушник» и «На деревню дедушке». 

Георгий Малков, продюсер: 

«Мы все говорим, что мужчина — это защитник отечества. Но мне кажется, всё гораздо глубже. Мужчина — это защитник отчества. При том, что нас рождают мамы, но мы носим отчество и говорят «отцы и дети», а не «мамы и дети». И мне кажется, в этой связи мужчины должны понимать свою супер ответственность перед своими детьми, перед семьями. Собственно, проект «Отцовский клуб» он про это.

Владимир Котт, режиссер:

«Мне хотелось снять честную и живую историю про мужчин, которые только учатся быть отцами. Для меня отцовство начинается не в момент рождения ребенка. Оно начинается тогда, когда ты понимаешь: теперь рядом есть человек, за которого ты отвечаешь. Наш фильм о том, что семья — это не только счастливые фотографии и первые шаги малыша. Это еще и страхи, сомнения, ссоры, поддержка и умение вовремя подставить плечо. И если после просмотра зритель выйдет с мыслью, что вместе любые сложности переживать легче, значит, мы не зря рассказали эту историю».

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