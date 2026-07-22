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Погода

МЧС предупредило жителей Рязанской области о ливнях, грозах и тумане

Алексей Самохин
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Жителей Рязанской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, в ближайший час, а также до конца суток 22 июля, ночью и утром 23 июля местами по региону ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области, при грозах порывы юго-западного ветра могут достигать 12–17 м/с. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во время непогоды не следует находиться под деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями и у неустойчивых сооружений. По возможности лучше сократить время пребывания на улице.

Рязанцам также советуют заранее подготовить электрический фонарь на случай возможного отключения электроэнергии. Использовать для освещения свечи и другие источники открытого огня не рекомендуется, поскольку это может привести к пожару.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

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