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Секрет первого впечатления раскрыт: специалисты назвали детали внешности, которые цепляют мужчин сразу

Дарья Петухова
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Несомненно, каждой девушке было бы интересно узнать, какие детали внешности привлекают внимание мужчин при первом знакомстве. Как пишет издание TheDay, недавно специалисты изучили статистику откликов на анкеты девушек в одном из популярных приложений для знакомств и выяснили, какие особенности чаще всего замечают представители противоположного пола. Сегодня разбираемся в этом вопросе и напоминаем, что результаты исследования отражают лишь общие тенденции и не являются стандартами красоты.

На рост всё ещё обращают внимание

Вопрос роста партнера по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых, особенно если до первой встречи люди общались только в социальных сетях. Согласно полученным данным, чаще всего мужчины обращали внимание на девушек ростом от 160 до 167 сантиметров. Однако девушкам высокого роста точно не стоит расстраиваться: эти показатели отражают лишь общую тенденцию и не учитывают личные предпочтения каждого человека. Сам по себе рост никак не определяет привлекательность.

Что говорят о цвете глаз

Многие привыкли считать, что голубые глаза чаще привлекают внимание – такой образ нередко встречается и в кино, и в литературе. Однако результаты анализа показали, что больше откликов получали обладательницы карих глаз. Впрочем, на первое впечатление влияет не только цвет радужки, но и выразительность взгляда, а также зрительный контакт.

Какой цвет волос лидирует

Неожиданно, но больше внимания получили анкеты девушек с темным цветом волос, обойдя блондинок. При этом специалисты подчеркивают: речь идет лишь об общей тенденции, а не об универсальном критерии привлекательности.

Существуют ли идеальные пропорции фигуры

Этот вопрос остается одним из самых чувствительных для многих девушек. Чаще всего внимание привлекали женщины со «средним» типом фигуры. Однако эти данные не означают, что существует какой-то определенный стандарт внешности – предпочтения у каждого человека остаются индивидуальными.

Одна из самых важных деталей

Многих этот пункт может удивить, но ухоженные руки оказались одной из деталей, на которые мужчины действительно обращают внимание. При этом речь идет не только о маникюре, но и об общем состоянии ногтей. Как отмечают специалисты, значение имеет не столько цвет покрытия, сколько аккуратность и ощущение ухоженности.

Улыбка всегда в центре внимания

Многие специалисты подобных исследований сходятся во мнении, что улыбка остается одним из самых важных факторов при первом знакомстве. Именно она зачастую создает первое впечатление, делает человека более открытым и располагает к общению.

Многие факты из этой статистики действительно могут удивить. Однако исследователи еще раз напоминают: результаты отражают лишь определенные тенденции и не являются новыми стандартами красоты, которым обязательно нужно следовать. Симпатия и первое впечатление складываются далеко не только из этих шести пунктов, а идеальной внешности попросту не существует – ведь каждая девушка красива по-своему!

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