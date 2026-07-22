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Новости России

Налоговая заблокировала счета Лурье, купившей квартиру Долиной

Никита Рязанцев
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Сотрудники налоговой инспекции постановили приостановить операции по счетам Полины Лурье, которая ранее купила квартиру певицы Ларисы Долиной, сообщило РИА Новости.

«Решение приняли 6 июля из-за непредоставления налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока», — уточнило агентство.

Лурье приобрела квартиру в центре Москвы в 2024 году, но позже Долина заявила, что стала жертвой злоумышленников. По данным следствия, мошенники убедили певицу перевести сбережения на «безопасные счета» и передать средства от продажи квартиры курьеру. Ущерб, нанесенный Долиной, составил не менее 317 миллионов рублей.

В марте 2025 года суд вернул Долиной право собственности на квартиру. Однако Лурье, лишившаяся денег и жилья, успешно оспорила это решение в высшей инстанции.

В декабре суд постановил выселить артистку из квартиры, ключи от которой ее представитель передал лишь 19 января. За певицей признали право на возмещение имущественного ущерба. Сейчас рассматривается иск Долиной к мошенникам, обманувшим ее.

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