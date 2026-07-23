Военкор Коц об ударах: Это уже не про «повреждённый терминал», это про закрытие окна

Вооруженные силы России в ночь на 23 июля продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц.

По данным Минобороны РФ, вод удар попали объекты в порту Одессы, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в самой Одессе были поражены цех по производству комплектующих для беспилотников и склад готовых БПЛА.

Коц отметил, что атаки на украинские порты носят системный характер. По его данным, с 11 июля удары наносятся по объектам в Черноморске, Южном, Измаиле, Одессе и Днепро-Бугском порту. В числе целей, на которые обращает внимание военкор, — причалы, склады военных грузов, резервуары с горючим, производственные площадки беспилотников, а также суда, находящиеся на рейде и в пути.

«Сегодняшний удар ложится в ту же логику — по узлу разгрузки западного импорта и по узловой сборке ударных дронов», — заявил Александр Коц.

Он также отметил, что последствия атак, отражаются на работе морской логистики Украины. И это признаёт противник. В качестве примера военкор привел сообщения о снижении активности судоходства в Одесском порту и уходе компании Maersk с украинского направления.