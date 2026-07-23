Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Рязанская область попала в число регионов, отражавших ночную атаку БПЛА

Алексей Самохин
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Рязанская область вошла в число российских регионов, где в ночь на 23 июля силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, в период с 20:00 22 июля до 08:00 23 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона, республик Крым и Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.

Минобороны не уточнило, сколько именно беспилотников было уничтожено над территорией Рязанской области.

По словам губернатора Павла Малкова, уничтожено три вражеских БПЛА, пострадавших и повреждений не зарегистрировано. 

Напомним, минувшей ночью в регионе несколько часов действовал режим беспилотной опасности. Предупреждение было объявлено в 01:48, после чего РСЧС дважды сообщала о сохранении угрозы. Сообщение об отмене угрозы поступило в 08:24.

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