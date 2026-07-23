Губернатор сообщил о серьёзных последствиях после атаки в Воронежской области

В Воронежской области в результате ночной атаки беспилотников есть пострадавшие и серьезные последствия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в течение всей ночи силы противовоздушной обороны отражали атаку на гражданские объекты. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

«К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб», — заявил глава региона.

Позже власти объявили об отмене режима непосредственной опасности во всех муниципалитетах Воронежской области. При этом режим опасности атаки беспилотников на территории региона продолжает действовать.

Александр Гусев также призвал жителей не публиковать в интернете фотографии и видеозаписи с мест падения обломков и работы средств ПВО, особенно если материалы позволяют определить местоположение объектов.

Губернатор напомнил, что приближаться к фрагментам беспилотников запрещено. При обнаружении обломков необходимо предупредить окружающих и сообщить о находке по телефону 112.