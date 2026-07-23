Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в парке «Царицыно»

В московском парке «Царицыно» обнаружили тело мужчины со следами побоев. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, тело заметили около 04:00 в Борисовском пруду на юге столицы. Примерно через час его извлекли из воды и передали медикам.

Как утверждает SHOT, погибший был одет в красную футболку и спортивные штаны. На его лице обнаружили ссадины и следы побоев.

По предварительной информации, смерть мужчины может носить криминальный характер. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Официальных комментариев правоохранительных органов по этому поводу на момент публикации не поступало.