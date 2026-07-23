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Народные приметы на 23 июля: зачем наши предки смотрели на ряску

Алексей Самохин
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23 июля православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского — одного из основателей русского монашества и Киево-Печерской лавры. Его считают духовным наставником многих иноков и одним из самых почитаемых святых Древней Руси.

По преданию, Антоний родился неподалеку от Чернигова около 983 года. Во время паломничества в Святую землю он принял монашеский постриг на Афоне, где несколько лет провел в молитве и уединении. Вернувшись на Русь, поселился в пещере на Брестской горе под Киевом. Постепенно к нему стали приходить ученики, а основанное ими монашеское братство положило начало знаменитой Киево-Печерской лавре. Современники верили, что преподобный обладал даром исцеления, а последние годы жизни он провел в затворе.

В народном календаре этот день связывали с наблюдением за природой, особенно за водоемами. Крестьяне внимательно следили за ряской, считая, что по ее состоянию можно узнать, какой будет погода в ближайшие дни.

Ряска использовалась не только в хозяйстве. Ее добавляли в удобрения, скармливали домашним животным и птице, а народные целители готовили из растения отвары и настои.

Народные приметы на 23 июля

  • ночная гроза обещает теплую погоду;
  • большое количество ряски на воде считалось предвестником удачного года;
  • если ботва картофеля стоит прямо — впереди ясная погода;
  • если ботва ложится на землю — скоро пойдет дождь;
  • густая ряска на поверхности водоема предвещает осадки в ближайшее время.

В старину верили, что внимательное наблюдение за природой в день памяти Антония Печерского помогает заранее узнать о переменах погоды и лучше подготовиться к сельскохозяйственным работам.

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