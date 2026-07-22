В Рязанской области бесследно исчез пенсионер, началась поисковая операция

В Рязанской области бесследно исчез 73-летний Алексей Сергеевич Зайцев. Ориентировку на пенсионера распространили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

В последний раз мужчину видели 20 июля в Ряжске. В день исчезновения он был в синей кофте и в чёрных штанах.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы с сединой и серые глаза. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Если вы что-либо знаете о месте нахождения Алексея Зайцева, обращайтесь на горячую линию «Лиза Алерт» или в экстренные службы по номеру 112. В настоящий момент волонтёрами развёрнута поисковая операция.