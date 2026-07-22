В Рязани определились с датой празднования Дня города

В Рязани определили дату празднования Дня города в 2026 году. Информацию обнародовалась пресс-службы Рязанской городской думы.
Мероприятия, посвящённые 931-й годовщине со дня основания Рязани, пройдут 28 и 29 августа. Уже известна концепция предстоящего праздника:
— Она будет построена на основе яркого «звукового» портрета города: колокольный звон Рязанского кремля, музыкальный ландшафт Оки, есенинская поэзия, десантный ритм и разножанровое творчество, — говорится в сообщении.
Другие подробности предстоящего Дня города пока не приводятся.