Скоропостижно скончался касимовский хоккеист Денис Уляшин

Скончался рязанских хоккеист, вратарь команды «Динамо М» Денис Уляшин. Об этом сообщает Ночная хоккейная лига Рязанской области.

Жизнь спортсмена оборвалась на 43-м году жизни. Денис показал себя одарённым спортсменом с ранних лет. Выступал за молодёжную команду Касимова, был признан лучшим голкипером Рязанской области.

— Великолепно дебютировал в Ночной лиге. Четыре матча подряд он оставлял свои ворота в неприкосновенности, установив высокую планку для всех коллег по амплуа. Рекордная «сухая» серия продлилась 252 минуты 36 секунд. Достижение, не побитое до сих пор, — говорится в некрологе.

Дениса Уляшина вспоминают как общительного и жизнерадостного человека. Он по праву входит в число лучших голкиперов города за всю историю касимовского хоккея.