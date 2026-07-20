Фото: max.ru/gorodkasimov
Новости Касимова

Гусыня Бубочка выиграла главный забег на празднике в Касимовском округе

Алексей Самохин
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В поселке Гусь-Железный Касимовского округа состоялся традиционный праздник «Гусевские забавы». Главным событием фестиваля вновь стали гусиные забеги, которые собрали множество зрителей. Об этом сообщила администрация округа. 

В этом году за победу боролись 11 пернатых участников. Самой быстрой оказалась гусыня по кличке Бубочка. Вместе со своим погонщиком Федором Беликом она первой пересекла финиш и стала победительницей соревнований.

Помимо забегов, гостей ждали исторические реконструкции, театрализованные представления, экскурсии по промышленно-усадебному комплексу Баташевых XVIII–XIX веков и работа усадебного театра «Орлиное гнездо».

На «Сельском подворье» поселения Касимовского округа представили традиционный крестьянский быт XIX века, местную кухню и культурные особенности. Для детей организовали игровую площадку с конкурсами, эстафетами и аттракционами, на протяжении всего дня работали ярмарка ремесел и торговые ряды.

Завершился праздник концертом кавер-группы «Балалайка-62», финалиста телевизионного проекта «Новая Звезда».

Фото: max.ru/gorodkasimov

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