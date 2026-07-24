В Татарстане водитель и пять пассажиров погибли в сгоревшем автомобиле

Ночью 24 июля в Зеленодольске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

По предварительным данным, авария произошла на улице Волжской. Участником ДТП стал автомобиль Chevrolet Lanos.

В результате аварии водитель и пять пассажиров легковушки получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия. Судя по опубликованным прокуратурой фотографиям, после ДТП автомобиль полностью сгорел.

Для установления обстоятельств случившегося на место выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Прокуратура Татарстана организовала проверку. Ход процессуальной проверки находится на контроле надзорного ведомства.