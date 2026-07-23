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«Последняя война России»: три пророчества — один итог. Что нас ждёт

Валерия Мединская
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Тема «последней войны» регулярно всплывает и в религиозных провидениях, и в околомистических прогнозах, и интересно даже не то, как авторы описывают сам конфликт, а та роль, которую они отводят России. В разных традициях — от Нострадамуса до афонских старцев и современных «математиков истории» — наша страна почти всегда появляется не как инициатор разрушения, а как сила, которая должна вернуть мир и стать ядром нового порядка. В этом есть особая истина. Мы видим, как из раза в раз повторяется одно и то же, причём в данном случае даже неважно, кто перед нами — пророк или лжепророк, потому что суть заключается в единстве мысли, которую нам пытаются передать из поколения в поколение.

В пророчествах о «последней войне России» разбирались журналисты издания «Царьград».

Нострадамус: «северный король» и новый мировой баланс

Французский аптекарь и астролог Мишель Нострадамус давно стал фигурой массовой культуры. И именно так мы его и предлагаем воспринимать — как шоумена, если говорить современным языком, и того, кто прекрасно понимал, что его слова будут передаваться из уст в уста. Его катрены десятилетиями пересчитывают под любую мировую кризисную новость, но в интерпретациях, связанных с Россией, есть устойчивый мотив, который повторяется снова и снова.

Исследователи обращают внимание на образ «северного короля» и описания крупного конфликта, в котором Восток восстаёт против Запада, а исход войны приводит к смене мирового баланса сил. В этих трактовках Россия чаще всего оказывается страной, которая переживает тяжёлые испытания, но в итоге выходит из них в роли одного из центров нового мироустройства.

Западные популярные издания и таблоиды время от времени вспоминают такие интерпретации, особенно на фоне кризисов в Европе и противостояния с Москвой. В этих текстах Россия выглядит как игрок, от которого будет зависеть архитектура мира после конфликта — не только в военном, но и в экономическом и технологическом смысле.

Афонские старцы: Россия как духовный центр нового мира

Пересказы пророчеств афонского старца Панайотиса Циолиса выделяются конкретикой, потому что там фигурируют Турция, НАТО и прямое участие России в крупном конфликте. Циолис описывает начало мировой войны через турецкий фактор и столкновение интересов альянса и Москвы. Ключевой момент таких текстов — не старт войны, а то, как описывается роль России, и в этих видениях вмешательство Москвы показано как попытка вернуть мир, а не расширить хаос.

Это должен быть момент, когда страна проявит себя не только как военная сила, но и как духовный центр, способный остановить дальнейшее разрушение. Особая роль отводится и Греции, и России, которые выходят победителями. Но победа не выглядит лёгкой — она связана с серьёзными жертвами и внутренними переменами.

Оптимизм в отношении России у афонских авторов заметен: даже при описании тяжёлых событий страна у них в итоге не рушится и не растворяется в чужих проектах, а, напротив, пройдя войну, получает возможность предложить миру другие принципы — более традиционные и ориентированные на духовные ценности.

Сидик Афган: технологическое лидерство и новые правила игры

Третий голос — автор «математических моделей истории» Сидик Афган. В его прогнозах Россия появляется как ключевой игрок в эпоху технологического соперничества. Причём он говорит не столько о классической ядерной войне, сколько о конфликтах в области технологий, космоса, искусственного интеллекта и науки. По его оценке, мир идёт к масштабному кризису, вызванному гонкой вооружений в новых сферах и духовным упадком, и на этом фоне Россия должна усиливаться и превращаться в авторитетную державу, способную влиять на направления развития человечества.

В обобщениях Афган фактически рисует сценарий, где после периода обострений Москва становится точкой, вокруг которой выстраивается новый баланс сил и новые правила игры. Не только политические, но и научно-технологические, и это делает Россию ключевым игроком на десятилетия вперёд.

Общая линия пророчеств: Москва — примиритель и центр нового мира

У Нострадамуса, афонских старцев и Сидика Афгана разные эпохи, языки и подходы — от символических катренов до религиозных видений и числовых моделей. Часто мы подвергаем сомнению сказанное некоторыми из этих пророков, но в пересказах их пророчеств есть общая линия, которую невозможно игнорировать. Почти все говорят о «последней» или «очень большой войне», которую воспринимают как поворотный пункт истории, а не просто как очередной конфликт, и после войны все видят перезапуск мирового порядка.

В этом перезапуске Россия почти всегда оказывается в центре: как северный король, как победительница, как технологическая держава новой эпохи. Москва предстаёт как примиритель, о котором говорили в разные века. Даже если мы воспринимаем пророчества лишь как часть культуры, перечисленные тезисы о многом говорят, и они заставляют задуматься о том, какая роль уготована нашей стране в будущем мироустройстве.

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