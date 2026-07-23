Опубликована программа фестиваля «Небо России». Традиционно, кроме спортивной части, запланирована зрелищная. Для гостей мероприятия организуют сцену, на которой выступят рязанские коллективы и известные исполнители. Также будут работать развлекательные площадки. Кроме того, запланировано свечение аэростатов при благопрятной погоде.
Программа «Неба России» 7-9 августа:
5:00–8:00 — привязные подъёмы;
14:00–23:00 — работа гастрозоны «Пикник»;
14:00–23:00 — работа зоны отдыха «Пауза»;
14:00–17:00 — работа зоны спорта «Баланс»;
14:00–19:00 — работа площадки мастер‑классов «Свобода»;
14:00–22:00 — маркет локальных брендов «Базар»;
14:00–20:00 — шоу воздушных змеев;
15:00–19:00 — работа детской зоны «Облака»;
15:00–18:00 — работа лектория «Высота»;
15:00–22:00 — концертная программа;
21:00–22:00 — свечение шаров.
Расписание выступлений 7 августа:
15:00–17:30 — диджей‑сет;
17:30–18:00 — спектакль «Небесный человек» от театра «Переход» имени Г. Кириллова (РГУ имени С. А. Есенина);
18:00–19:00 — выступление кавер‑группы «НеПоСценарию»;
19:00–20:00 — выступление ансамбля солистов «Доминанта»;
20:00–21:00 — выступление группы «Внимание брусника!»;
21:00–22:00 — свечение шаров.
Расписание выступлений 8 августа:
15:00–17:00 — диджей‑сет на виниле от Андрея Куприкова;
17:00–17:30 — спектакль «Небесный человек» от театра «Переход» имени Геннадия Кириллова (РГУ имени С. А. Есенина);
17:30–18:00 — выступление шоу‑группы «Блёстки»;
18:00–19:00 — выступление кавер‑группы «Лава Бэнд»;
19:00–20:00 — выступление кавер‑группы «Есенин стрит»;
20:00–21:00 — выступление певицы Тоси Чайкиной;
21:00–22:00 — свечение шаров.
Расписание выступлений 9 августа:
15:00–18:00 — диджей‑сет от Ксенити;
18:00–19:00 — выступление кавер‑группы «Парнас»;
19:00–20:00 — выступление кавер‑группы «Х‑Лофт»;
20:00–21:00 — выступление кавер‑группы «Гангстеры»;
21:00–22:00 — свечение шаров.
Организаторы отмечают, что пространство будет разбито на тематические зоны: гастро-зона «Пикник», зона отдыха «Пауза», зона спорта «Баланс», зона творчества и мастер-классов «Свобода», зона детских развлечений «Облака», лекторий «Высота». Ежедневно с 14:00 до 22:00 гости смогут приобрести сувениры и изделия ремесленников на маркете «Базар».
Утренние привязные подъёмы при благоприятных погодных условиях, шоу воздушных змеев, а также традиционное вечернее свечение шаров станут одним из центральных тематических событий всех фестивальных дней.
Возрастное ограничение фестиваля 0+
Как доехать до фестиваля «Небо России» в 2026 году
Локация фестиваля – в 3 км от города Спасск-Рязанский (Спасский район Рязанской области). Координаты площадки: 54.402255, 40.339199.
Для тех, кто планирует посетить событие на личном транспорте, будут организованы парковки. В целях комфортной и безопасной доставки гостей от города до места проведения фестиваля, с 7 по 9 августа с площади Театральной будет организована работа автобусов. Также автобусы будут курсировать от автовокзала «Центральный» в Спасске.
График работы трансфера:
Время отправления с пл. Театральной (сбор у фонтана):
14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00.
Время отправления с площадки «Небо России» до пл. Театральной:
18:00; 19:00; 20:00; 21:00; 22:30.
Время отправления с центрального автовокзала Спасск-Рязанского до площадки «Небо России»:
14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00.
Время отправления с площадки «Небо России» до автовокзала «Центральный» в г. Спасск-Рязанский:
14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30; 22:00; 22:30.