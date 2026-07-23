Опубликована программа фестиваля «Небо России». Традиционно, кроме спортивной части, запланирована зрелищная. Для гостей мероприятия организуют сцену, на которой выступят рязанские коллективы и известные исполнители. Также будут работать развлекательные площадки. Кроме того, запланировано свечение аэростатов при благопрятной погоде.

Программа «Неба России» 7-9 августа:

5:00–8:00 — привязные подъёмы;

14:00–23:00 — работа гастрозоны «Пикник»;

14:00–23:00 — работа зоны отдыха «Пауза»;

14:00–17:00 — работа зоны спорта «Баланс»;

14:00–19:00 — работа площадки мастер‑классов «Свобода»;

14:00–22:00 — маркет локальных брендов «Базар»;

14:00–20:00 — шоу воздушных змеев;

15:00–19:00 — работа детской зоны «Облака»;

15:00–18:00 — работа лектория «Высота»;

15:00–22:00 — концертная программа;

21:00–22:00 — свечение шаров.

Расписание выступлений 7 августа:

15:00–17:30 — диджей‑сет;

17:30–18:00 — спектакль «Небесный человек» от театра «Переход» имени Г. Кириллова (РГУ имени С. А. Есенина);

18:00–19:00 — выступление кавер‑группы «НеПоСценарию»;

19:00–20:00 — выступление ансамбля солистов «Доминанта»;

20:00–21:00 — выступление группы «Внимание брусника!»;

21:00–22:00 — свечение шаров.

Расписание выступлений 8 августа:

15:00–17:00 — диджей‑сет на виниле от Андрея Куприкова;

17:00–17:30 — спектакль «Небесный человек» от театра «Переход» имени Геннадия Кириллова (РГУ имени С. А. Есенина);

17:30–18:00 — выступление шоу‑группы «Блёстки»;

18:00–19:00 — выступление кавер‑группы «Лава Бэнд»;

19:00–20:00 — выступление кавер‑группы «Есенин стрит»;

20:00–21:00 — выступление певицы Тоси Чайкиной;

21:00–22:00 — свечение шаров.

Расписание выступлений 9 августа:

15:00–18:00 — диджей‑сет от Ксенити;

18:00–19:00 — выступление кавер‑группы «Парнас»;

19:00–20:00 — выступление кавер‑группы «Х‑Лофт»;

20:00–21:00 — выступление кавер‑группы «Гангстеры»;

21:00–22:00 — свечение шаров.

Организаторы отмечают, что пространство будет разбито на тематические зоны: гастро-зона «Пикник», зона отдыха «Пауза», зона спорта «Баланс», зона творчества и мастер-классов «Свобода», зона детских развлечений «Облака», лекторий «Высота». Ежедневно с 14:00 до 22:00 гости смогут приобрести сувениры и изделия ремесленников на маркете «Базар».

Утренние привязные подъёмы при благоприятных погодных условиях, шоу воздушных змеев, а также традиционное вечернее свечение шаров станут одним из центральных тематических событий всех фестивальных дней.

Возрастное ограничение фестиваля 0+

Как доехать до фестиваля «Небо России» в 2026 году

Локация фестиваля – в 3 км от города Спасск-Рязанский (Спасский район Рязанской области). Координаты площадки: 54.402255, 40.339199.

Для тех, кто планирует посетить событие на личном транспорте, будут организованы парковки. В целях комфортной и безопасной доставки гостей от города до места проведения фестиваля, с 7 по 9 августа с площади Театральной будет организована работа автобусов. Также автобусы будут курсировать от автовокзала «Центральный» в Спасске.

График работы трансфера:

Время отправления с пл. Театральной (сбор у фонтана):

14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00.

Время отправления с площадки «Небо России» до пл. Театральной:

18:00; 19:00; 20:00; 21:00; 22:30.

Время отправления с центрального автовокзала Спасск-Рязанского до площадки «Небо России»:

14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00.

Время отправления с площадки «Небо России» до автовокзала «Центральный» в г. Спасск-Рязанский:

14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30; 22:00; 22:30.