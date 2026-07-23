Фото: freepik.com
Общество

Чиновники начали примать заявления от рязанцев, лишившихся жилья из-за атаки БПЛА

Валерия Мединская
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Министерство строительного комплекса Рязанской области объявила о начале приёма заявлений от граждан, лишившихся жилья в результате атаки БПЛА 15 мая.

Тем, кто лишился жилья во время налёта дронов, положена единовременная выплата на приобретение жилья. Заявления принимают с 23 июля по адресу: ул. Полонского, 1/54.

С пострадавшими свяжутся представители министерства для уточнения даты и времени посещения министерства:

— Просим не сообщать по телефону свои персональные данные. Все необходимые сведения предоставляются заявителем лично в момент заполнения бланка заявления в министерстве в заранее назначенное удобное время, — отметили в Минстрое.

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