Депутат ГД от Рязанской области Макаров стал лидером рейтинга полезности

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров стал лидером рейтинга парламентариев, в котором оценивается коэффициент их полезности. Исследование проводилось с апреля по июль 2026 года.

28 выпуск рейтинга «Коэффициент полезности депутата Госдумы» опубликован 23 июля. Андрей Макаров занял в нём первую строчку. Лидирующие позиции свидетельствуют о его высокой роли в законотворческой работе. В предыдущем рейтинге парламентарий также был в лидерах ТОПа.

При его формировании учитывался комплекс критериев, в числе которых экспертное признание, активность в Госдуме РФ, работа в регионе, а также индекс медийности. Авторы-составители рейтинга – политолог, глава Центра политического анализа Павел Данилин и политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.