В народную программу «Единой России» поступило почти три миллиона предложений

«Единая Россия» превзошла показатель 2021 года по числу предложений в новую Народную программу, подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — пояснил Медведев.

Один из вызовов, ответ на который даст народная программа, — обеспечение безопасности Отечества и поддержка тех, кто самоотверженно приближает победу над врагом.

«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», — отметил председатель партии.

По его словам, также «Единая Россия» продолжит работу по укреплению экономики и развитию социальной сферы, повышению качества и безопасности жизни граждан во всех регионах страны.

«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Экспертная подготовка Народной программы «Единой России» позволяет сохранить её главную ценность — голос народа России, акцентировал он.

В ходе заседания участники озвучили свои предложения в новую народную программу. В частности, академик РАН Андрей Каприн предложил усилить роль профессиональных и общественных медицинских объединений, включая ассоциации врачей, медицинских сестёр и пациентские организации, в развитии системы здравоохранения. Кроме того, он предложил продолжить цифровизацию здравоохранения, развивать телемедицинские консультации, использование искусственного интеллекта под контролем специалистов, а также внедрение носимых устройств и цифровых сервисов для раннего выявления заболеваний.

О пакете предложений по развитию здравоохранения для новой редакции народной программы, говорил недавно и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.