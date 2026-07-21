Глава администрации Рязани Ясинский: Школам города передадут новую книгу о героях Отечества

Глава администрации Рязани Борис Ясинский встретился с председателем региональной общественной организации «Патриоты Отечества», профессором Академии ФСИН России, заслуженным юристом РФ Анатолием Павлухиным.
В ходе встречи автор представил свою новую, вторую по счету книгу, «Полные георгиевские кавалеры – Герои Советского Союза». С началом нового учебного года издание передадут в образовательные учреждения города, сообщил Борис Ясинский в соцсетях.
Анатолий Павлухин также поделился планами по созданию третьего труда, который продолжит тему подвигов рязанцев-героев.
«Книг о наших земляках много не бывает. Судьбы рязанцев, их подвиги – это огромный пласт истории, который невозможно уместить в одно издание. И хорошо, что биографические книги продолжают появляться», — отметил Борис Ясинский.