Глава администрации Рязани Ясинский: Школам города передадут новую книгу о героях Отечества

Глава администрации Рязани Борис Ясинский встретился с председателем региональной общественной организации «Патриоты Отечества», профессором Академии ФСИН России, заслуженным юристом РФ Анатолием Павлухиным.

В ходе встречи автор представил свою новую, вторую по счету книгу, «Полные георгиевские кавалеры – Герои Советского Союза». С началом нового учебного года издание передадут в образовательные учреждения города, сообщил Борис Ясинский в соцсетях.

Анатолий Павлухин также поделился планами по созданию третьего труда, который продолжит тему подвигов рязанцев-героев.