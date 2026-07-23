Власть и политика

Депутаты обсудили изменение границ городского округа город Рязань

Валерия Мединская
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На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об изменении границ муниципального образования – городской округ город Рязань. Депутаты выразили согласие на изменение границы муниципального  образования – городской округ город Рязань согласно проекту закона Рязанской области «О внесении изменений в Закон  Рязанской области «Об утверждении границы  образования – городской  округ город Рязань».  

Как следовало из пояснений, в целях приведения границы муниципального образования – городской округ  город Рязань в соответствие с утвержденными и поставленными на  государственный кадастровый учет границами Рязанского и Рыбновского  муниципальных округов Рязанской области возникла необходимость внесения  изменений в Закон Рязанской области от 09.07.2008 № 77-ОЗ. Вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

Также депутаты одобрили внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, связанные с необходимостью приведения границ участков в соответствие со сведениями, содержащимися в уведомлениях, направленными филиалом публично-правовой компании «Роскадастр».

Одобрено внесение изменений в Положение о муниципальном лесном контроле. Корректировки вносятся в целях приведения документа в соответствие с требованиями федерального законодательства  Российской Федерации, а также в связи с организационно — штатными  изменениями в администрации города Рязани.

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