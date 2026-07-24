Фото: АО "Рязаньгоргаз"
Общество

В Рязанской области газифицирован поселок Красная Яблонька

Алексей Самохин
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Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительный газопроводы общей протяженностью 4,2 км для газификации поселка Красная Яблонька Сапожковского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

В мероприятии, посвященном вводу, приняли участие генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев, глава администрации Сапожковского муниципального округа Алексей Кириллов, местные жители. 

В поселке создана возможность газификации 22 домовладений, первое из них подключено к сетевому газу. 

«Жители Рязанской области продолжают активно участвовать в программе догазификации, благодаря которой природным газом в регионе пользуются уже более 10,7 тысяч семей. Подключения домовладений выполняются по мере их готовности к приему газа», – отметил Андрей Савичев.

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