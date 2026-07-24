Студента рязанского вуза приговорили к 15 годам колонии за госизмену

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему студенту Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева Артему Жалюку* по делу о государственной измене и публичном оправдании терроризма.

Выездное заседание прошло в помещении Рязанского гарнизонного военного суда. Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ и части 2 статьи 205.2 УК РФ, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в сентябре 2022 года Жалюк разместил в мессенджере Telegram комментарий, который содержал публичное оправдание терроризма. Как указано в материалах дела, публикация была связана с его несогласием с решениями о начале проведения специальной военной операции и объявлении частичной мобилизации.

Позднее, в декабре 2024 года, студент вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил оказывать помощь в деятельности против безопасности России и Вооруженных сил РФ.

В ходе переписки стороны договорились о денежном вознаграждении за передачу сведений. После этого Жалюк, как установил суд, передал информацию о воинской части, где ранее проходил службу, включая данные о вооружении, местах размещения техники, системе охраны и количестве военнослужащих.

Кроме того, в январе 2025 года он отправил сведения о производственно-техническом предприятии в Рязанской области. В материалах дела указано, что студент передал фотографии с координатами объекта, а затем видео с изображением служебного транспорта и элементов защиты территории предприятия.

Суд назначил Артему Жалюку наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, ограничение свободы на один год и запрет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-каналов, сроком на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга