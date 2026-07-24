Изображение от Mateus Andre на Freepik
Происшествия

Студента рязанского вуза приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему студенту Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева Артему Жалюку* по делу о государственной измене и публичном оправдании терроризма.

Выездное заседание прошло в помещении Рязанского гарнизонного военного суда. Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ и части 2 статьи 205.2 УК РФ, сообщает пресс-служба суда. 

Суд установил, что в сентябре 2022 года Жалюк разместил в мессенджере Telegram комментарий, который содержал публичное оправдание терроризма. Как указано в материалах дела, публикация была связана с его несогласием с решениями о начале проведения специальной военной операции и объявлении частичной мобилизации.

Позднее, в декабре 2024 года, студент вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил оказывать помощь в деятельности против безопасности России и Вооруженных сил РФ.

В ходе переписки стороны договорились о денежном вознаграждении за передачу сведений. После этого Жалюк, как установил суд, передал информацию о воинской части, где ранее проходил службу, включая данные о вооружении, местах размещения техники, системе охраны и количестве военнослужащих.

Кроме того, в январе 2025 года он отправил сведения о производственно-техническом предприятии в Рязанской области. В материалах дела указано, что студент передал фотографии с координатами объекта, а затем видео с изображением служебного транспорта и элементов защиты территории предприятия.

Суд назначил Артему Жалюку наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, ограничение свободы на один год и запрет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-каналов, сроком на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Почти 4 тысячи рязанцев перешли на электронные квитанции «Р-Энергии»
Следующая статья
В Рязани 9-летний велосипедист попал под машину на улице Пирогова

Популярные материалы

Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Интересное

«Последняя война России»: три пророчества — один итог. Что нас ждёт

Нострадамус видел «северного короля», афонские старцы — духовный центр, а Сидик Афган — технологическую сверхдержаву. Кто же прав?
Новости России

Военный эксперт назвал цель удара ВСУ по складу Wildberries в Краснодаре

ВСУ наносят удары по скаладам Wildberries, в том числе...
Политика

Военкор Коц об ударах: Это уже не про «повреждённый терминал», это про закрытие окна

Коц отметил, что атаки на украинские порты носят системный характер. По его данным, с 11 июля удары наносятся по объектам в Черноморске, Южном, Измаиле, Одессе и Днепро-Бугском порту.
Новости России

Беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Как уточнил Беглов, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий.
Темы
Новости кино и ТВ

Иви и НТВ представили тизер детективного сериала «Число зверя» с Дмитрием Паламарчуком

В одной из деревень происходит жестокое убийство целой семьи, а на телах жертв убийца оставляет кровавые цифры — число зверя.
Погода

В Рязанской области ожидаются ливни, грозы и град

Кроме того, ночью и утром 25 июля местами возможен туман с ухудшением видимости до 200–500 метров.
Политика

Военкор Коц рассказал о целях и смыслах сегодняшних ударов по Украине

Комментируя тактическое значение ударов, военкор отметил, что после закрытия черноморского коридора порт Измаил стал основным дунайским шлюзом для поставок натовской военной номенклатуры на Украину, Одесса продолжает выполнять функцию топливного узла, а Николаев принимает грузы, не помещающиеся на дунайских причалах.
Транспорт и дороги

В Рязани 9-летний велосипедист попал под машину на улице Пирогова

После столкновения ребёнка с травмами доставили в медицинское учреждение. 
Общество

Почти 4 тысячи рязанцев перешли на электронные квитанции «Р-Энергии»

Цифровой формат позволяет быстрее получать информацию о начислениях. Электронная квитанция приходит на электронную почту и доступна в личном кабинете раньше бумажного варианта.
Спорт

Сменилось руководство футбольного клуба «Рязань»

Новым директором футбольного клуба «Рязань» стал его президент — Павел Голубев. Также поменяется и тренерский штаб команды.
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят завод автомобильной электроники за 600 млн рублей

После запуска производства предприятие создаст около 100 рабочих мест.
Армия и СВО

Рязанская компания представила новый комплекс для поиска малых БПЛА

Комплекс объединяет высококонтрастную телевизионную камеру, тепловизор, прицельный канал, лазерный дальномер и систему автоматического сопровождения целей на базе нейросети.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье