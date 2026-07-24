В Рязанской области ожидаются ливни, грозы и град

По данным синоптиков, в ближайшие 1–2 часа и с сохранением до конца суток 24 июля, а также ночью и в первой половине дня 25 июля на территории Рязанской области местами ожидаются ливневые дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. При грозе прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами до 12–17 м/с.

Кроме того, ночью и утром 25 июля местами возможен туман с ухудшением видимости до 200–500 метров.

Соответствующее метеопредупреждение опубликовала пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.