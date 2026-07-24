Фото: НТВ
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Иви и НТВ представили тизер детективного сериала «Число зверя» с Дмитрием Паламарчуком

Алексей Самохин
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Онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ представили первые материалы детективного сериала «Число зверя» (18+), главную роль в котором исполнил Дмитрий Паламарчук.

В центре сюжета — следователь по особо тяжким преступлениям Алексей Кирсанов, который после конфликта со смоленской ОПГ переводится на должность прокурора Ярославской области. Однако спокойной жизни на новом месте не получается: вскоре в одной из деревень происходит жестокое убийство целой семьи, а на телах жертв убийца оставляет кровавые цифры — число зверя.

Производством сериала занималась киностудия «Амедиа Продакшн» по заказу телекомпании НТВ. Режиссёром проекта выступил Алексей Быстрицкий, продюсерами — Тимур Вайнштейн, Вадим Островский, Анна Ольшевская и Сергей Багиров, а сценарий написали Юлиана Закревская и Дмитрий Терехов.

В представленной сцене следователь Кирсанов советуется с врачом-психиатром: почерк последнего убийства совпадает с расстрелом семьи в соседней деревне месяцем ранее, а на телах жертв вновь были обнаружены цифры. Врач вспоминает похожий случай 1984 года, когда на даче под Ярославлем была расстреляна супружеская пара, а на лбу погибшего кровью была выведена цифра девять. Не найдя рационального мотива преступления и обратив внимание на почти десятилетний перерыв между эпизодами убийств, врач приходит к выводу, что за преступлениями может стоять серийный убийца.

Режиссёр-постановщик сериала Алексей Быстрицкий рассказал, что создатели не отказались от узнаваемых примет эпохи — в кадре появятся автомобили Mercedes 600-й серии, барсетки, золотые цепи, погони и драки. При этом, по словам режиссёра, в центре истории — интеллектуальная работа следователя, охотящегося за серийным убийцей с искажённой системой ценностей. Быстрицкий отметил, что авторы стремились показать сломанные судьбы и личные трагедии героев на фоне драматических событий в стране и смены эпох.

Фото и видео: НТВ

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