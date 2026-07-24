«Рязаньэнерго» перешло в режим повышенной готовности из-за непогоды

По прогнозу Гидрометцентра, с 24 по 26 июля в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия — ливневые дожди, грозы, ветер до 17 м/с и град. В связи с этим в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» введён режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Об этом сообщила пресс-служба компании.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 69 бригад энергетиков — это 243 специалиста и 131 единица спецтехники. Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам: на случай перебоев с электроснабжением для них подготовлено 54 резервных источника питания суммарной мощностью около 2,032 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, который поддерживает информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Также энергетики ведут непрерывный мониторинг метеорологической обстановки в регионе.