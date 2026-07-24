Фото со страницы Артёма Бранова ВКонтакте
Новости Касимова

Артём Бранов рассказал об итогах поездки в Касимов

Алексей Самохин
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Касимов продолжает преображаться. В городе благоустраивают общественные пространства, ремонтируют социальные объекты и создают новые места для отдыха. Ход работ во время рабочей поездки оценил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Вместе с главой Касимовского округа Иваном Бахиловым он осмотрел площадь Соборную — один из главных объектов благоустройства. Проект стал продолжением масштабной работы по созданию комфортной городской среды. Пространство постепенно приобретает современный облик и становится более привлекательным как для жителей, так и для гостей города.

По словам Бранова, изменения уже дают заметный эффект. В Касимов приезжает всё больше туристов, а вместе с этим развивается сфера торговли и услуг. Яркий пример — недавно открывшаяся магазин-кофейня «Шоколадное пространство APRIORI», которую создал местный производитель.

Работы по благоустройству на этом не заканчиваются. Новый сквер появится на улице Нариманова. Его создадут благодаря программе поддержки местных инициатив. Власти отмечают, что жители Касимова активно участвуют в этой программе, предлагая проекты, которые делают город более удобным и уютным.

Во время поездки также проверили капитальный ремонт детского сада №18. Здесь полностью обновляют инженерные коммуникации, модернизируют системы видеонаблюдения и безопасности, ремонтируют фасад и внутренние помещения. Особое внимание, как подчеркнул вице-губернатор, уделяют качеству выполнения работ, чтобы после открытия дети вернулись в современное и безопасное здание.

Ещё одной особенностью нынешнего сезона стало масштабное озеленение города. В этом году в Касимове высадили более 40 тысяч цветов. Они украсили улицы, площади и общественные пространства, сделав город ещё более привлекательным в летний период.

Фото со страницы Артёма Бранова ВКонтакте

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