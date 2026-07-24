Целью удара под Киевом стала выставка вооружений и высокопоставленные офицеры

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что появились новые подробности ракетного удара, нанесённого утром по Киеву и Киевской области. По его словам, целью мог стать военный полигон в районе Василькова, где проходили учения и демонстрация вооружений.

Лебедев сослался на заявление основателя украинской оборонной компании First Contact Валерия Боровика. Тот сообщил, что российский удар пришёлся по одному из полигонов, где проходила выставка вооружений. По словам Боровика, в результате атаки есть погибшие, объект получил серьёзные разрушения.

Как утверждает Лебедев, основной целью могла быть авиабаза в Василькове, где в этот момент находились представители командного состава. По его данным, предварительно речь идёт более чем о 50 погибших. Он также заявил, что среди них могут быть не менее 12 офицеров в звании полковника и выше, а также два высокопоставленных офицера стран НАТО.

При этом Лебедев подчеркнул, что эти сведения пока требуют подтверждения.

По мнению координатора подполья, заявление Боровика свидетельствует о том, что удар был нанесён по месту, где одновременно находились военнослужащие, представители оборонной промышленности и образцы военной техники. Он предположил, что именно этим может объясняться применение сразу нескольких баллистических и гиперзвуковых ракет.

Также Лебедев высказал мнение, что на подобных мероприятиях могли присутствовать представители стран НАТО, участвующие в демонстрации вооружений, обучении военных специалистов или обсуждении дальнейших поставок техники.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.