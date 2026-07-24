В Скопинском округе водитель погиб при столкновении с маршруткой, шестеро пострадали

В Скопинском муниципальном округе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутной «Газели». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 24 июля, примерно в 12:32, на восьмом километре автодороги Коготково — Корневое — Князево — станция Топилы. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Mitsubishi и маршрутное транспортное средство «Газель».

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель Mitsubishi получил смертельные травмы и скончался на месте. Шесть пассажиров маршрутной «Газели» обратились за медицинской помощью с различными травмами.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По факту аварии проводится проверка.