Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Супруги поссорятся до «развода» в новой серии «Большого куша» на ТНТ

Алексей Самохин
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«Разведёмся?» — спросит Артур Далалоян Ольгу Бородину после одного из испытаний в новой серии «Большого куша» (16+). Программы выйдет в эфир ТНТ в воскресенье, 26 июля, в 18:30. 

На этот раз, по информации пресс-службы телеканала,  ведущие шоу Павел Воля и Ляйсан Утяшева подготовят для участников одно из самых «любимых» испытаний первого сезона, но в обновлённой версии. Во время выполнения задания между супругами вспыхнет конфликт, который выйдет далеко за пределы игры. Со слезами на глазах Ольга признается: «Какой-то раздрай. Непонимание абсолютное. Может быть, партнёров неправильно выбрали».

Сомнения в выборе партнёра возникнут и у другой пары — Петра Карпова и Камили Харисовой. «У нас проблемы внутри пары. Мы не можем договориться в нужный момент, и это влияет на наши испытания», — признается Пётр. В шутку он предложит поменяться партнёрами с Даниэлем Вегасом и Маргаритой Дьяченковой, чем сильно обидит Камилю и шокирует остальных участников во время завтрака.

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