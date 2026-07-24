Супруги поссорятся до «развода» в новой серии «Большого куша» на ТНТ

«Разведёмся?» — спросит Артур Далалоян Ольгу Бородину после одного из испытаний в новой серии «Большого куша» (16+). Программы выйдет в эфир ТНТ в воскресенье, 26 июля, в 18:30.

На этот раз, по информации пресс-службы телеканала, ведущие шоу Павел Воля и Ляйсан Утяшева подготовят для участников одно из самых «любимых» испытаний первого сезона, но в обновлённой версии. Во время выполнения задания между супругами вспыхнет конфликт, который выйдет далеко за пределы игры. Со слезами на глазах Ольга признается: «Какой-то раздрай. Непонимание абсолютное. Может быть, партнёров неправильно выбрали».

Сомнения в выборе партнёра возникнут и у другой пары — Петра Карпова и Камили Харисовой. «У нас проблемы внутри пары. Мы не можем договориться в нужный момент, и это влияет на наши испытания», — признается Пётр. В шутку он предложит поменяться партнёрами с Даниэлем Вегасом и Маргаритой Дьяченковой, чем сильно обидит Камилю и шокирует остальных участников во время завтрака.