В Рязани из-за ремонта на Черновицкой изменили маршруты четырех автобусов

В Рязани временно изменится схема движения общественного транспорта на улице Черновицкой. Об этом сообщила городская администрация.

Ограничения связаны с ремонтом проезжей части в районе пересечения улиц Черновицкой и Островского. Новая схема действует с 9:00 24 июля и сохранится до завершения работ.

Изменения коснутся автобусов № 2, 6, 16 и 23, следующих в сторону центра города. Вместо привычного маршрута транспорт будет поворачивать с улицы Черновицкой налево на улицу Островского, затем проследует по улицам Островского и Стройкова через Кардиодиспансер, после чего вернется на свои обычные маршруты.