Певицу МакSим госпитализировали после смерти отца — Mash

Певицу МакSим (Марину Максимову) госпитализировали после ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, артистка обратилась к врачам с жалобами на слабость и спутанность сознания. Утверждается, что после смерти отца она находилась в сильном стрессе и приняла слишком большую дозу успокоительных препаратов.

Из-за состояния здоровья певице пришлось отменить ближайшие выступления. Как пишет Mash, медики также рекомендовали ей отказаться от перелетов и временно не выходить на сцену.

Отец исполнительницы Сергей Абросимов скончался 19 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, которое длилось 14 лет.