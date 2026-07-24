Новый участник, которому рады не все, придёт в субботу в шоу «Мастер игры»

Телеканал ТНТ рассказал, что покажет в ближайшие выходные.

«Мастер игры» (16+), суббота, 25 июля, 18.30.

В новой серии привычный ход игры изменится. Олег Верещагин, оставшийся единственным представителем Тёмной стороны, пригласит Алёну Блин присоединиться к нему. Она примет предложение и станет «тёмным» игроком. Ещё одним испытанием станут «Карты смерти». За игровым столом встретятся четверо «светлых», и только трое из них смогут вернуться в проект.

Во время завтрака к участникам присоединится новый игрок — экстрасенс Александр Шепс. Его появлению будут рады далеко не все. Более того, новичку удастся вывести из равновесия Алёну Блин, которую многие считают обладательницей «железной психики», и довести её до слёз.