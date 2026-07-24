В Рязани 9-летний велосипедист попал под машину на улице Пирогова

В Рязани устанавливаются обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Авария произошла 23 июля около 11:49 в районе дома №5 на улице Пирогова.
По предварительной информации Госавтоинспекции, 45-летний местный житель за рулём автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.
После столкновения ребёнка с травмами доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причины ДТП.