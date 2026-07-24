Почти 4 тысячи рязанцев перешли на электронные квитанции «Р-Энергии»

Почти 4 тысячи клиентов компании «Р-Энергия» в Рязани уже отказались от бумажных квитанций и получают счета в электронном виде. Об этом сообщается в соцсетях компании.

Цифровой формат позволяет быстрее получать информацию о начислениях. Электронная квитанция приходит на электронную почту и доступна в личном кабинете раньше бумажного варианта.

Проверить данные по счету можно в любое удобное время с помощью телефона, планшета или компьютера.

Перейти на электронную квитанцию можно самостоятельно через личный кабинет или обратившись в контактный центр компании по телефону 40-20-40.

В «Р-Энергии» отмечают, что такой формат помогает сделать обслуживание клиентов удобнее и сокращает использование бумажных документов.