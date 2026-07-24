В Рязанской области построят завод автомобильной электроники за 600 млн рублей

Эксперты одобрили проект строительства завода по производству автомобильной электроники ООО «Зингер Тех» в Рязанской области. Информация опубликована в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ), сообщает «Интерфакс».
Новое предприятие планируют разместить на территории индустриального парка «Рязанский». Соглашение о реализации проекта компания и регион подписали в июне на Петербургском международном экономическом форуме.
Объем вложений в строительство оценивается в 600 млн рублей. После запуска производства предприятие создаст около 100 рабочих мест.
Согласно данным компании, производственный корпус с административно-бытовым блоком разместят на участке площадью 1,239 га. Общая площадь комплекса превысит 6 тысяч квадратных метров.
ООО «Зингер Тех» зарегистрировали в Рязани в июне 2025 года. Уставный капитал компании составляет 3 млн рублей, учредителями выступают два физических лица.