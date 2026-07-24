Рязанская компания представила новый комплекс для поиска малых БПЛА

Рязанская компания «Альфа-М» представила новую систему обнаружения малых беспилотников, работающую без активного радиолокационного излучения. Об этом сообщает «Первый технический».

Комплекс объединяет высококонтрастную телевизионную камеру, тепловизор, прицельный канал, лазерный дальномер и систему автоматического сопровождения целей на базе нейросети.

По заявленным разработчиками характеристикам, обзорная камера со сверхшироким динамическим диапазоном более 130 дБ при фокусном расстоянии 50 мм обеспечивает поле зрения 13×8 градусов. Система выполняет круговой обзор не менее чем за 28 кадров.

Заявленная дальность обнаружения объекта размером 1×1 метр достигает 8,5 километра. Беспилотник класса DJI Phantom комплекс способен обнаружить на расстоянии до 3,4 километра.

Одной из ключевых особенностей разработки стала функция автоматического сопровождения цели с использованием нейросети, работающей с частотой не менее 50 Гц.

Для работы в темное время суток и при сложных погодных условиях система оснащена охлаждаемым тепловизором. По данным разработчиков, он способен обнаруживать цель размером 1×1 метр на расстоянии до 8 километров. Лазерный дальномер работает на дистанции до 10 километров.

Все оборудование размещено на поворотной платформе, обеспечивающей круговой обзор местности.