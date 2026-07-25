Фото из канала Baza
Происшествия

В Рязани девушка плеснула самогон в мангал и вспыхнула на глазах жениха

Валерия Мединская
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В Рязани девушка вместо воды плеснула в мангал самогон и вспыхнула. Всё произошло на глазах её жениха, пишет канал Baza.

23-летняя девушка и её парень решили отметить годовщину отношений на даче отца. Там пара жарила шашлыки. Когда шашлыки начали подгорать, рязанка испугалась за мясо, потянулась к бутылке с водой и плеснула её в мангал. В тот же миг вспыхнуло пламя и перекинулось на девушку. Оказалось, в бутылке была не вода, а самогон, который использовали в качестве розжига.

Одежда на девушке мгновенно загорелась. Близкие стали срывать вещи, правой рукой она начала сбивать пламя. Именно кисть этой руки пострадала сильнее всего. Как итог – девушку с ожогами 2 и 3 степени на правой ноге и руке увезли в больницу. Процесс восстановления оказался мучительным. Несколько дней рязанка страдала от непрекращающегося жжения и боли, которые мешали спать по ночам.

Врачи пообещали девушке, что шрамов удастся избежать. На 2-3 года на месте ожогов может остаться пигментация.

Сейчас девушка чувствует себя лучше и уже возвращается к обычной жизни.

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